Театр абсурда или продуманная политика на интеграцию с Турцией и Азербайджаном? При сворачивании отношений Еревана с ЕАЭС в Армении «вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%», отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя решения следующего курсом на «Четвёртую республику» правительства Пашиняна дать ход инициативе ряда прозападных партий и групп, собравших 50 тыс.
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