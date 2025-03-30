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Иностранцам грозит штраф до 15 тысяч рублей за нероссийские водительские права

Иностранцам грозит штраф до 15 тысяч рублей за нероссийские водительские права

Иностранцы с видом на жительство или российским гражданством, оформившие их до апреля 2024 года, обязаны заменить иностранные водительские права на российские.

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