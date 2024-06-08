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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жевнов об одном игроке «Зенита» в сборной России: «Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова»

Из «Зенита» вызов в сборную России на матч с Беларусью (4:0) получил только форвард Иван Сергеев. – Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»? – Мне сложно сказать.

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