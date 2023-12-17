Спрос упал, а цены растут. Объяснено, почему «вторичка» продолжает дорожать

Спрос на вторичное жилье в России начал снижаться. Во многом этому поспособствовали рост ставок по рыночной ипотеке, а также переток порядка 20% потенциальных покупателей в сегмент новостроек, так как на них еще распространяется льготная ипотека.
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