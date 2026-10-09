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Бурмалда, сикс-севен и прайм-эра: что означают слова, которые принёс 2026 год

Бурмалда, сикс-севен и прайм-эра: что означают слова, которые принёс 2026 год

Одни крутят «бурмалду», другие кричат «сикс-севен» на уроках, а третьи переживают свою «прайм-эру» после развода.

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