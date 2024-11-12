Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FT: Евросоюз готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону

FT: Евросоюз готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону

Европейский союз готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства для того, чтобы вложить их в оборону и безопасность, передает Financial Times.

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