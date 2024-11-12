FT: Евросоюз готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону

Европейский союз готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства для того, чтобы вложить их в оборону и безопасность, передает Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии