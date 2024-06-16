Сотрудники ОМВД России по г. Алуште провели в детском оздоровительном лагере профилактическую беседу

В связи с проведением на обслуживаемой территории оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Защита» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела УУПиПДН и правового направления ОМВД России по г.
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