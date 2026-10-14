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Царьград

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Полиция Парижа разогнала протестующих слезоточивым газом и водомётами

Полиция Парижа разогнала протестующих слезоточивым газом и водомётами

В Париже массовые беспорядки между протестующими и полицией дошли до кульминации. Репортер RT Надеж Абдерразак сообщает о применении силовиками водомётов и слезоточивого газа против демонстрантов.

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