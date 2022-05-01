Лавров: Россия не будет подгонять окончание военной операции на Украине под 9 мая

Российские военные не будут «искусственно подгонять» проведение специальной военной операции на Украине из-за предстоящего Дня Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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