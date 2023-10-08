Силы Израиля нанесли удары по десяти объектам ХАМАС

Израильские силы нанесли удары по сектору Газа, 8 октября сообщает пресс-служба армии Израиля. Сообщается, что в регионе было поражено 10 объектов, которые использовались радикальным палестинским движением, включая предполагаемую штаб-квартиру разведки.
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