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Царьград

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Увеличить пошлину за развод в 8 раз планируют в России

Увеличить пошлину за развод в 8 раз планируют в России

Размер "цены" за развод может достигнуть 5000 рублей.В Минфине России выдвинули предложение об увеличении размера государственных пошлин, которые будут направлены на различные гражданские процедуры.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
И что это изменит? Если семьи больше нет, да хоть 50 000 делай, ни чего не измениться. Просто эти деньги не получат дети из этих семей, только и всего.
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15 час.

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