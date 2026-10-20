В Астрахани на улице 11-й Красной Армии начался ремонт аварийного участка самотёчной канализации 1979 года постройки, обеспечивающей водоотведение для 25 тысяч жителей.
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