Правительство Моора передает весь свой пакет акций алкозавода «Бенат» птицефабрике «Боровская»

Власти Тюменской области решили включить в план приватизации на 2024 год свою долю в компании «Бенат», которой принадлежит в Тюмени завод по производству алкогольной продукции и которая получает господдержку в виде льготного налогообложения.
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