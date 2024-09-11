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Правительство Моора передает весь свой пакет акций алкозавода «Бенат» птицефабрике «Боровская»

Правительство Моора передает весь свой пакет акций алкозавода «Бенат» птицефабрике «Боровская»

Власти Тюменской области решили включить в план приватизации на 2024 год свою долю в компании «Бенат», которой принадлежит в Тюмени завод по производству алкогольной продукции и которая получает господдержку в виде льготного налогообложения.

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