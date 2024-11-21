Венгрия выступила против новых санкций в отношении России

Об этом говорили на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по внешней торговле Венгрия выразила обеспокоенность новыми предложениями Еврокомиссии по ужесточению санкций против России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии