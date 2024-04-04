Спиридон Килинкаров: Теперь Макрон хочет быть жестким. Французы играют в свою игру с НАТО

«Макрон не хотел унижать Путина. Однако теперь, он хочет стать жестким», с определенной долей ехидства пишет издание «The Wall Street Journal» и развивает мысль, что президент Франции пошел наперекор стратегии США, заверив, что, в случае нападения на французские войска, помощь NATO ему не понадобится.