Вечерний Кишинев в огнях и белоснежной шубе

Вечерний Кишинев сверкает бриллиантами огней, одетый в белоснежную шубу. Такой вывод можно сделать посмотрев на фотографии ночной столицы, которые опубликовал на своей странице в соцсети мэр муниципия Кишинев Ион Чебан.