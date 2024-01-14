Вечерний Кишинев в огнях и белоснежной шубе

Вечерний Кишинев сверкает бриллиантами огней, одетый в белоснежную шубу. Такой вывод можно сделать посмотрев на фотографии ночной столицы, которые опубликовал на своей странице в соцсети мэр муниципия Кишинев Ион Чебан.
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