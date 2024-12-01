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Макс Ферстаппен о штрафе: «Полная бессмыслица»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишился поул-позиции к Гран-при Катара из-за помехи сопернику из «Мерседеса» Джорджу Расселлу, после чего прокомментировал решение судей.

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