Татьяна Бакальчук сменила фамилию после перестрелки с участием мужа

Татьяна Бакальчук изменила свою фамилию на Ким после развода с мужем Владиславом. Решение последовало за инцидентом у офиса Wildberries, где произошли перестрелка в результате внутреннего конфликта в компании.
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