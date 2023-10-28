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Предательские килограммы: 10 звёзд, которым лишний вес подорвал здоровье

Предательские килограммы: 10 звёзд, которым лишний вес подорвал здоровье

Коренные жители континента приручили динго и заботились о щенках и старых животных. Аборигены, которые населяли Австралию еще до ее колонизации европейцами, смогли приручить собак динго — это произошло более двух тысяч лет назад.

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