Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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22.04.2024: прорыв в Очеретино и сбитая телевышка в Харькове

https://t.me/russkiy_malchik/1493Сегодня же в Харькове произошло уничтожение телевышки, что вызывает два любопытных вопроса: — чем именно её сбили так ювелирно, сломав не снизу, а пополам на высоте? Если способ несложный, возможно, получится снести телевышки в других регионах Украины? - почему сделали именно сейчас? Не связано ли это с будущим наступлением?  РМ.

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