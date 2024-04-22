22.04.2024: прорыв в Очеретино и сбитая телевышка в Харькове

https://t.me/russkiy_malchik/1493Сегодня же в Харькове произошло уничтожение телевышки, что вызывает два любопытных вопроса: — чем именно её сбили так ювелирно, сломав не снизу, а пополам на высоте? Если способ несложный, возможно, получится снести телевышки в других регионах Украины? - почему сделали именно сейчас? Не связано ли это с будущим наступлением? РМ.