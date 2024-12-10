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ВСУ начали вывод войск из Курахово, не дожидаясь приказа командования

ВСУ начали вывод войск из Курахово, не дожидаясь приказа командования

Подразделения украинской армии, которые до последнего пытались сдерживать продвижение ВС РФ в Курахово, накануне вечером начали отход из города в промышленную зону, расположенную на западной окраине Курахово.

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