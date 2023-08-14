Из Москвы в Корею действительно снуют загадочные самолеты

Любопытно, однакоВоенное делоПодписатьсяИз Москвы в Корею действительно снуют загадочные самолеты Что они там возят?" Со складов уже грузят ракеты для РСЗО. Западные СМИ бушуют. Особый интерес к ИЛ-62.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВиктор НеизвестноКогда хвалиться будем победами в экономике, падением курса доллара к рублю, а не наоборотОтветить14 час.Александр ПлатовПри нынешнем режиме это невозможно.Ответить10 час.Борис ЛеонтьевРаскудахтались дерьмократы-либерасты.Ответить8 час.
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