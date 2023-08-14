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Из Москвы в Корею действительно снуют загадочные самолеты

Из Москвы в Корею действительно снуют загадочные самолеты

Что они там возят?" Со складов уже грузят ракеты для РСЗО. Западные СМИ бушуют. Особый интерес к ИЛ-62.

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Комментарии
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