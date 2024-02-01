Андрей Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

льюис кэрролл

Недоумение вызывает, что всем все ясно - открыто готовится революция. Понятно, что она начнется не в Москве, сейчас дураков нет. Она, скорее всего, начнется в Уфе, и перекинется на Екатеринбург. А уже потом, после мятежа в этих городах, придет и в Москву. Все же видно! Снят сериал, в котором есть слоган - "Слово пацана"В нем есть музыка для поднятия духа, есть пропаганда силы и насилия. Все происходит, как ни странно не в Люберцах, а в Татарстане. Неужели непонятно, для чего, и кто это делает? Почему после первой же серии, пошел неимоверный пиар, и массовый психоз. Кино-то плохонькое по всем параметрам. С банальным сценарием, плохой игрой артистов, ничем не заканчивающийся. А его распиарили так, будто это новый Крестный отец просто. Ясно к чему и зачем он делался. Уши заказухи за версту видны. И нужен он для воспитания боевиков на переворот в России. И снят он аккурат, чтобы было время наладить ячейки молодых боевиков в регионах к выборам. И в регионах эти ячейки уже действуют вовсю. Посмотрите, криминальные сводки. Если это все видят, то почему не видят наши органы, они некомпетентны или самоуверенны? Наша пятая колона давно уже не выжидает, а действует, активно вредит государству. Пример, саботаж Коалиций. И те кто этим саботажем руководит знают, как наших лохов развести. Зачем затрачивать силы на все. Достаточно просто не дать производить коалиции, и война замрет и они этот план успешно воплощают, сколько бы не наезжал на них наш главком. И даже если в Екатеринбурге наладят их производство, то производить их не будут, потому что в городе будет мятеж. А Ельцин центр, сколько он будет выпускать будущих боевиков, ненавидящих Россию? Почему его не закрывают? И почему в Екатеринбурге нападают на военных, оскорбляют их детей. Там практически ненавидят военную операцию. А ЧП в Дагестане? А непрекращающиеся пожары по всей стране? А прямые теракты? Кто активно принимает в этом участие? А начавшаяся компания по разжиганию национальной розни? Все же это на глазах происходит, всем, все понятно, а вам нет? Так выйдете из своих лимузинов, посмотрите, что происходит! Очнитесь. Когда опять петух клюнет, то бороться с этим придется ценой больших жертв. И неизвестно кто победит. Нам противостоит опытный враг, имеющий неограниченные ресурсы. Нам не хочется больше платить за ваши ошибки. Да и почему страна должна платить жизнями своих парней из-за халатности тех, кто обязан с этим бороться! Может их надо срочно заменить?