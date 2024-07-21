Политика как он...
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Политика как она есть

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Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

Саудовская Аравия не принимала участие вместе с Израилем в ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, в результате чего погибли два человека и ранено ещё 80, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны королевства Турки аль-Малики.

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