24 февраля Совет Евросоюза проявил свою склонность к символизму. Очередной, 16-й пакет европейских санкций против России был предан гласности ровно […] The post Комики ввели комические санкции против комика appeared first on Медиакратия.
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