США хотят исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз»

ВАШИНГТОН, 25 февраля, ФедералПресс. В Белом доме на высоком уровне обсуждается возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз», в который также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
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