Минниханов провел республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел республиканское совещание с участием финансовых, казначейских и налоговых органов, на котором обсудили итоги исполнения консолидированного бюджета за первое полугодие 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии