Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN'ов

Минцифры: VPN-сервисы блокируют, если экспертная комиссия признает их угрозой С 2021 года в России заблокировали почти 170 VPN-сервисов, сообщали ранее в РКН.
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