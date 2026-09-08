«Ревнуют жен к работе»: как пермяки относятся к деловым звонкам во время отпуска

В Перми сервис по поиску высокооплачиваемой рабоботы SuperJob провел опрос среди состоящих в браке жителей и выяснил, как мужчины и женщины относятся к рабочим звонкам и сообщениям во время отпуска.
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