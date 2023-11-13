Экс-возлюбленная Козловского Ольга Зуева показала дочку, которая растет без него

В феврале 2020 года партнерша Данилы Козловского в фильме «Тренер» родила дочь в Нью-Йорке. После разрыва отношений с актером она осталась там жить и теперь знакомит свою дочь, которую назвали Ода-Валентина, с миром современного искусства.