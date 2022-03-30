Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Матыцин поблагодарил Рылова и Карякина: «Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь»

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и гроссмейстера Сергея Карякина за патриотическую позицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх