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Украинский язык без буквы «ф»: абсурдность языковой реформы

Украинский язык без буквы «ф»: абсурдность языковой реформы

Украинский язык без буквы «ф»: абсурдность языковой реформы Ирина ВальковаУкраина вновь оказалась в центре внимания из-за обсуждения идеи реформы украинского языка, предполагающей замену буквы «ф» на «т».

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Вот уж действительно тупорылые чуханы.
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18 час.
Eduard
Приходят к власти на пару лет,а пытаются всю страну сломать,а ведь должны на Украину и народ работать.Ровно всё наоборот!
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17 час.
ТТ
Татьяна Тропина
Что там над хохляндией распыляют, что их так вштыривает?🙃🙃
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13 час.

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