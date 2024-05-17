Нецелевые расходы и отсутствие содержания: как благоустраивают Забайкалье

Многие благоустроенные объекты в Забайкальском крае используются не по назначению - это связано, по мнению координатора по проектной работе регионального исполкома Народного фронта Натальи Братышевой, с нецелевыми расходами.
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