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Нецелевые расходы и отсутствие содержания: как благоустраивают Забайкалье

Нецелевые расходы и отсутствие содержания: как благоустраивают Забайкалье

Многие благоустроенные объекты в Забайкальском крае используются не по назначению - это связано, по мнению координатора по проектной работе регионального исполкома Народного фронта Натальи Братышевой, с нецелевыми расходами.

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