Сразу под две уголовные статьи попал горе-алиментщик из Уссурийска

Больше двух лет в колонии проведет житель Уссурийска, уклонявшийся от алиментов. Оказавшись в суде из-за своих долгов, мужчина проявил неуважение к участникам заседания и стал фигурантом второго по счету уголовного дела, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.