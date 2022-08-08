Сразу под две уголовные статьи попал горе-алиментщик из Уссурийска

Больше двух лет в колонии проведет житель Уссурийска, уклонявшийся от алиментов. Оказавшись в суде из-за своих долгов, мужчина проявил неуважение к участникам заседания и стал фигурантом второго по счету уголовного дела, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
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