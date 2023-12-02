Южно-Африканская Республика разорвала дипломатические отношения с Израилем @ REUTERS/Esa Alexander Tекст: Евгений Крутиков Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем.
Почему африканцы повернулись спиной к евреям
Комментарии
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tsan tsan
Просто начали умнеть.
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12 час.
Boris Borisov
А , кто не повернулся спиной к евреям ? Давно так стоим . И толку ??!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Нетаньяху сделал все что было мне нужно. Дальше все будет без него.
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10 час.
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