Наш потерянный мир

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Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

На прошлой неделе произошло событие, которое абсолютно незаслуженно было проигнорировано СМИ. Из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправилось научно-исследовательское судно «Академик Федоров», тем самым ознаменовав уже 68-ю экспедицию на Южный полюс.

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