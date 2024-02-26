В Дзержинском театре кукол будет выполнен капремонт по нацпроекту в 2024 году

В 2024 году Дзержинский театр кукол будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Культура». В здании, которое было построено в 1948 году и является объектом культурного наследия, проведут ремонтно-реставрационные работы кровли, фасада и стилобата, а также благоустроят прилегающую к театру территорию.