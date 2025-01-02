Пусть все будет хорошо

В канун самого волшебного праздника мы поговорили с самыми настоящими, официальными ´белшиновскими´ волшебниками - Дедом Морозом и Снегурочкой (до недавних пор они были больше известны как слесарь-ремонтник участка по ремонту технологического оборудования сборочного цеха ЗКГШ Станислав ТЕРЛЕЦКИЙ и инженер-конструктор конструкторского бюро КТО МЗ Ал .
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