Калининградскую область 13 августа ждет теплый и солнечный день

Во вторник в Калининградской области ожидается теплый день с облачным небом и без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха составит +23 градуса по Цельсию.
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