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«Портленд», скорее всего, не станет выставлять квалификационное предложение Кэму Реддишу

«Портленд», как ожидается, не станет выставлять квалификационное предложение легкому форварду Кэму Реддишу (23 года, 203 см), передает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

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