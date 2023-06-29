«Портленд», скорее всего, не станет выставлять квалификационное предложение Кэму Реддишу

«Портленд», как ожидается, не станет выставлять квалификационное предложение легкому форварду Кэму Реддишу (23 года, 203 см), передает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
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