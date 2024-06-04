5 июня отмечается несколько праздников: какой церковный праздник в России сегодня

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net5 июня 2024 года оказался насыщенным праздниками. В этот день отмечается Всемирный день окружающей среды, который напоминает о важности бережного отношения к природе.
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