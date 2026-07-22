К 2050 году число новых онкологических диагнозов в России вырастет на 13%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ВОЗ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
К 2050 году число новых онкологических диагнозов в России вырастет на 13%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ВОЗ.
Свежие комментарии