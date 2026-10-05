Современная сказка для чтения всей семьёй: Дядя Фёдор, пёс и кот — деревенские приключения

Современная смешная сказка для чтения всей семьёй: Дядя Фёдор, пёс и кот — деревенские приключения или Как Матроскин стал инфлюенсером Глава первая, в которой появляется странный QR-код Лето в Простоквашино выдалось на редкость технологичным.