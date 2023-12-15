Французы об Итогах года с Путиным: у него все работает, вопреки угрозам

СМИ всего мира следят за ходом совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Путина. От внимания читателей Figaro не ускользнуло обсуждение российской экономики, ведь ее коллапс на Западе пророчили еще в 2022 году.
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