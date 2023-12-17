Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержала пятую победу в рамках Единой лиги ВТБ

Эта победа позволила команде подняться на шестую позицию в турнирной таблице.В домашнем матче в рамках Единой лиги ВТБ пермская команда «Парма» одержала пятую победу подряд, обыграв московскую команду «Руна».
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