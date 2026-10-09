Губернатор Королёв сообщил о возгорании на заводе в Тверской области

В поселке Редкино, Конаковского округа Тверской области, в результате отражения атаки беспилотного аппарата возникло возгорание на заводе.
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