Официально: житель Новосибирска проживет месяц на 7907 рублей

Однако с начала 2026 года эта же корзина подорожала на 4,6%. То есть сентябрьское снижение — скорее передышка, чем устойчивая тенденция.
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