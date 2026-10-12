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Вечерний Новосибирск

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Официально: житель Новосибирска проживет месяц на 7907 рублей

Официально: житель Новосибирска проживет месяц на 7907 рублей

Однако с начала 2026 года эта же корзина подорожала на 4,6%. То есть сентябрьское снижение — скорее передышка, чем устойчивая тенденция.

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