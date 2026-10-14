Ставки по кредитам для бизнеса на юге РФ упали до 13,3%

В июле 2026 года средняя ставка по краткосрочным кредитам бизнесу в Южном федеральном округе опустилась до 18% против 23,9% годом ранее, а долгосрочные займы подешевели с 18% до 13,3%.
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