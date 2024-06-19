Представитель России в ООН Василий Небензя преподнес странам Запада неприятный сюрприз. Такими выводами поделились журналисты их КНР.
АБН24: Запад терпит фиаско в ООН — Небензя устроил сюрприз руководству США.
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Нечего было в. Реверансах постоянно рассыпаться перед всякими скунсами !! Вот они и возомнили себя равными нормальным людям. Ведь не зря поговорка гласит - посади свинью за стол, она и ноги на стол. А теперь отморозь эту надо убеждать сколько, что их место на помойке, а не там где люди!!
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22 час.
tsan tsan
Лечитесь от словесной диареи.
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20 час.
Ч
ЧилиИвано
Спасибо Постараюсь где коротко поймут. Но то не вам было, топчите другое
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17 час.
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