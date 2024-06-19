АБН24: Запад терпит фиаско в ООН — Небензя устроил сюрприз руководству США.

Лш

Лариса шумбасова

Нечего было в. Реверансах постоянно рассыпаться перед всякими скунсами !! Вот они и возомнили себя равными нормальным людям. Ведь не зря поговорка гласит - посади свинью за стол, она и ноги на стол. А теперь отморозь эту надо убеждать сколько, что их место на помойке, а не там где люди!!