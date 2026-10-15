Капитальный ремонт в детском саду при гимназии № 17 в Королеве 1980 года постройки выполнили на 52%. Сейчас специалисты прокладывают вентиляцию и слаботочные сети, монтируют водопровод, канализацию и системы отопления, сообщили в РИАМО.